Francoforte: rally per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di acciaio, che scambia in rialzo del 6,13%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del MDAX. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ThyssenKrupp. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 11,72 Euro. Primo supporto visto a 11,19. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 10,86.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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