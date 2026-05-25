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Francoforte: in acquisto Fraport

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in acquisto Fraport
Prepotente rialzo per il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che mostra una salita bruciante del 4,64% sui valori precedenti.
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