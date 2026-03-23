Francoforte: Redcare Pharmacy N.V in forte calo

(Teleborsa) - Si muove in perdita Redcare Pharmacy N.V , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,45% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Redcare Pharmacy N.V rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico di Redcare Pharmacy N.V mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 31,23 Euro con area di resistenza individuata a quota 32,31. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 30,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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