Londra: calo per SEGRO

(Teleborsa) - Pressione sul fondo d'investimento immobiliare inglese , che tratta con una perdita del 3,00%.



La tendenza ad una settimana di SEGRO è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di SEGRO mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 6,68 sterline con area di resistenza individuata a quota 6,783. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 6,631.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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