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Londra: positiva la giornata per SEGRO
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In breve
16 marzo 2026 - 13.00
Avanza il
fondo d'investimento immobiliare inglese
, che guadagna bene, con una variazione del 2,82%.
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