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Londra: positiva la giornata per SEGRO

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per SEGRO
Avanza il fondo d'investimento immobiliare inglese, che guadagna bene, con una variazione del 2,82%.
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