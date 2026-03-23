Madrid: violenta contrazione per Repsol

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che esibisce una perdita secca del 5,77% sui valori precedenti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell' Ibex 35 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Il quadro tecnico di breve periodo dell' utility spagnola mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 24,22 Euro. Rischio di discesa fino a 21,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 27,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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