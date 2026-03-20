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/ Madrid: scambi negativi per Repsol
Madrid: scambi negativi per Repsol
Migliori e peggiori
,
In breve
20 marzo 2026 - 09.50
Retrocede la
società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale
, con un ribasso del 2,18%.
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