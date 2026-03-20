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Madrid: scambi negativi per Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi negativi per Repsol
Retrocede la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, con un ribasso del 2,18%.
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