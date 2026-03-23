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Pesante sul mercato di Madrid Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di Madrid Repsol
In forte ribasso la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che mostra un -5,77%.
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