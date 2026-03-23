New York: giornata depressa per Northrop Grumman

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di sistemi ed equipaggiamenti di difesa , che presenta una flessione dell'1,82%.



Lo scenario su base settimanale di Northrop Grumman rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Northrop Grumman mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 685,9 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 704,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 677,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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