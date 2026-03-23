New York: giornata depressa per Northrop Grumman
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di sistemi ed equipaggiamenti di difesa, che presenta una flessione dell'1,82%.
Lo scenario su base settimanale di Northrop Grumman rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Northrop Grumman mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 685,9 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 704,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 677,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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