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New York: performance negativa per Northrop Grumman

Migliori e peggiori, In breve
New York: performance negativa per Northrop Grumman
Composto ribasso per il fornitore di sistemi ed equipaggiamenti di difesa, in flessione dell'1,82% sui valori precedenti.
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