Milano 23-mar
43.190 +0,81%
Nasdaq 23-mar
24.189 +1,22%
Dow Jones 23-mar
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Londra 23-mar
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Francoforte 23-mar
22.654 +1,22%

New York: in calo United Health

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo United Health
Pressione sulla big delle assicurazioni sanitarie, che tratta con una perdita del 2,02%.
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