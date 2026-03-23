New York: movimento negativo per Seagate Technology

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda americana attiva nel settore storage , che presenta una flessione del 2,97% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Seagate Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di medio periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 417,7 USD con primo supporto visto a 387,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 376,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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