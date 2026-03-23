New York: nuovo spunto rialzista per Amazon

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso dell'e-commerce , che avanza bene del 2,80%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amazon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gigante delle vendite sul web rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di Amazon suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 209,5 USD con tetto rappresentato dall'area 212,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 207,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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