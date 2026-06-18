New York: nuovo spunto rialzista per Amazon

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso dell'e-commerce , con una variazione percentuale del 2,09%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Amazon rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo del gigante delle vendite sul web evidenzia un declino dei corsi verso area 238 USD con prima area di resistenza vista a 245. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 233,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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