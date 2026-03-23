New York: peggiora Micron Technology
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di microchip, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,27%.
Lo scenario su base settimanale di Micron Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Micron Technology. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Micron Technology evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 432,2 USD. Primo supporto a 389,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 374,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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