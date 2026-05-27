New York: amplia il rialzo Micron Technology
(Teleborsa) - Effervescente il produttore di microchip, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,17%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Micron Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Micron Technology rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Micron Technology sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 958,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 904,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1.013,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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