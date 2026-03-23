New York: rosso per Bath & Body Works
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che mostra un decremento del 2,06%.
La tendenza ad una settimana di Bath & Body Works è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Analizzando lo scenario di Bath & Body Works si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 18,63 USD. Prima resistenza a 19,69. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 18,25.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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