New York: rosso per Bath & Body Works

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo , che mostra un decremento del 2,06%.



La tendenza ad una settimana di Bath & Body Works è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Bath & Body Works si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 18,63 USD. Prima resistenza a 19,69. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 18,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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