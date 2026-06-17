Bed Bath & Beyond sottotono (-2,8%) a Wall Street dopo annuncio acquisizione Fathom
(Teleborsa) - Le azioni Bed Bath & Beyond cedono il 2,8% a Wall Street, attestandosi a 5,85 dollari.
Questo calo segue il comunicato odierno dalla parte della società nel quale ha annunciato di aver firmato un accordo per acquisire Fathom Holdings, una piattaforma di servizi immobiliari basata su una tecnologia che integra intermediazione residenziale, mutui, servizi catastali, assicurazioni e offerte SaaS tramite intelliAgent, il software proprietario basato sul cloud. Il perfezionamento dell'operazione è atteso nel secondo semestre 2026.
La piattaforma integrata e le capacità tecnologiche di Fathom - si legge in una nota - completano la strategia Everything Home di Bed Bath & Beyond e accelerano la visione dell'azienda nel creare la prima piattaforma completa per l'acquisto di una casa negli Stati Uniti.
Lo sviluppo di Everything Home si fonda su tre pilastri: proprietà e transazioni immobiliari, commercio omnicanale e servizi per la casa. L'acquisizione di Fathom amplia il settore "Proprietà immobiliare e transazioni" dell'azienda, aggiungendo competenze in ambito di intermediazione, mutui, servizi notarili, assicurazioni e servizi finanziari per i proprietari di casa.
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