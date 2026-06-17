Bed Bath & Beyond sottotono (-2,8%) a Wall Street dopo annuncio acquisizione Fathom

(Teleborsa) - Le azioni Bed Bath & Beyond cedono il 2,8% a Wall Street, attestandosi a 5,85 dollari.



Questo calo segue il comunicato odierno dalla parte della società nel quale ha annunciato di aver firmato un accordo per acquisire Fathom Holdings , una piattaforma di servizi immobiliari basata su una tecnologia che integra intermediazione residenziale, mutui, servizi catastali, assicurazioni e offerte SaaS tramite intelliAgent, il software proprietario basato sul cloud. Il perfezionamento dell'operazione è atteso nel secondo semestre 2026.



La piattaforma integrata e le capacità tecnologiche di Fathom - si legge in una nota - completano la strategia Everything Home di Bed Bath & Beyond e accelerano la visione dell'azienda nel creare la prima piattaforma completa per l'acquisto di una casa negli Stati Uniti.



Lo sviluppo di Everything Home si fonda su tre pilastri: proprietà e transazioni immobiliari, commercio omnicanale e servizi per la casa. L'acquisizione di Fathom amplia il settore "Proprietà immobiliare e transazioni" dell'azienda, aggiungendo competenze in ambito di intermediazione, mutui, servizi notarili, assicurazioni e servizi finanziari per i proprietari di casa.

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