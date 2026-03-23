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New York: scatto rialzista per Insmed

Migliori e peggiori, In breve
New York: scatto rialzista per Insmed
Prepotente rialzo per l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, che mostra una salita bruciante del 7,01% sui valori precedenti.
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