Insmed, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l' azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare , che esibisce una perdita secca del 4,00% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Insmed rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo di Insmed ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 98,51 USD. Supporto a 92,26. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 104,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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