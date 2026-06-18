Insmed, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, che esibisce una perdita secca del 4,00% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Insmed rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di medio periodo di Insmed ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 98,51 USD. Supporto a 92,26. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 104,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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