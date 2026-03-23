New York: Sherwin Williams in rally

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di vernici e rivestimenti , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,13%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Sherwin Williams rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Sherwin Williams mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 309,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 319,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 302,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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