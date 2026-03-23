New York: si muove a passi da gigante MGM Resorts International

(Teleborsa) - Protagonista il gestore di casinò e resort , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,11%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che MGM Resorts International mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,29%, rispetto a -0,25% dell' indice del basket statunitense ).





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per MGM Resorts International , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 36,78 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 38,47. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 35,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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