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New York: preme sull'acceleratore MGM Resorts International

Migliori e peggiori, In breve
New York: preme sull'acceleratore MGM Resorts International
Rialzo per il gestore di casinò e resort, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,11%.
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