Piazza Affari: luce verde per Brembo

(Teleborsa) - Grande giornata per l' azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,88%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Brembo , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico del re dei sistemi frenanti mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 7,41 Euro con area di resistenza individuata a quota 7,965. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 7,055.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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