Milano 17:35
46.280 -1,97%
Nasdaq 17:36
24.876 -0,34%
Dow Jones 17:36
48.729 -0,51%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:35
24.638 -2,56%

Piazza Affari: movimento negativo per Brembo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: movimento negativo per Brembo
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, che presenta una flessione del 3,73%.

Lo scenario su base settimanale di Brembo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il re dei sistemi frenanti, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 9,62 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 9,81. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 9,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```