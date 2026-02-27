Piazza Affari: andamento negativo per Brembo

azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli

Brembo

FTSE Italia Mid Cap

re dei sistemi frenanti

(Teleborsa) - Ribasso per l', che presenta una flessione dell'1,91%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.La tendenza di breve delmoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 10,42 Euro e supporto a 10,17. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 10,67.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)