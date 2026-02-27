Piazza Affari: andamento negativo per Brembo

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli
, che presenta una flessione dell'1,91%.
Lo scenario su base settimanale di Brembo
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve del re dei sistemi frenanti
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 10,42 Euro e supporto a 10,17. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 10,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)