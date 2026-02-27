Milano 13:04
47.469 +0,09%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 13:04
10.892 +0,42%
Francoforte 13:04
25.324 +0,14%

Piazza Affari: andamento negativo per Brembo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento negativo per Brembo
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, che presenta una flessione dell'1,91%.

Lo scenario su base settimanale di Brembo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve del re dei sistemi frenanti moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 10,42 Euro e supporto a 10,17. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 10,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```