Piazza Affari: Brembo scende verso 8,515 Euro

(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,85%.

Lo scenario su base settimanale di Brembo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il re dei sistemi frenanti, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 8,515 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 8,735. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 8,415.

