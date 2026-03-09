Piazza Affari: Brembo scende verso 8,515 Euro

(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,85%.
Lo scenario su base settimanale di Brembo
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il re dei sistemi frenanti
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 8,515 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 8,735. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 8,415.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)