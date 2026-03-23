Piazza Affari: si concentrano le vendite su RCS
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo editoriale, che tratta con una perdita del 2,54%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che RCS mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -4,02%, rispetto a -6,65% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Il quadro tecnico della media company segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,862 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,928. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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