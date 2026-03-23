Piazza Affari: si concentrano le vendite su RCS

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo editoriale , che tratta con una perdita del 2,54%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che RCS mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -4,02%, rispetto a -6,65% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Il quadro tecnico della media company segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,862 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,928. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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