Milano 17:35
46.699 +0,49%
Nasdaq 22:00
24.709 -1,21%
Dow Jones 22:01
48.804 -1,66%
Londra 17:35
10.685 -0,02%
Francoforte 17:35
24.992 -1,06%

Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Perde terreno il comparto del commercio in Italia, che retrocede a 105.023,33 punti, ritracciando dell'1,17%.
Condividi
```