Milano 12:31
45.242 +0,79%
Nasdaq 17-mar
24.780 +0,51%
Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 12:31
10.426 +0,22%
Francoforte 12:31
23.854 +0,52%

Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto utility in Italia
Giornata negativa per il settore utility italiano, che continua la seduta a 54.005,36 punti, in calo dell'1,00%.
Condividi
```