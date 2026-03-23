Trump:"L'Iran fa sul serio con i negoziati: accordo su 15 punti"

L'Iran avrebbe accettato di non avere l'atomica. Il presidente Usa: "È in corso un cambio di regime"

(Teleborsa) - "Abbiamo raggiunto un accordo sui punti principali con l'Iran". L'annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump arriva nel pomeriggio. Negli ultimi due giorni, Usa e Iran hanno intrattenuto "colloqui molto buoni e produttivi su una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità in Medio Oriente", ha aggiunto Trump. Uno scenario che ha spinto il tycoon a rinviare di cinque giorni tutti gli attacchi americani contro le infrastrutture energetiche di Teheran.



Parlando con i giornalisti prima di partire per Memphis Trump ha inoltre precisato che è stato trovato l'accordo con Teheran su 15 punti, tra i quali l'arma atomica.



Lo Stretto di Hormuz riaprirà molto presto "se questo funziona – ha detto Trump riferendosi al possibile accordo –. C'è una vera possibilità di raggiungere un accordo ma non garantisco nulla", ha aggiunto il presidente aprendo alla possibilità che lo Hormuz sia controllato in modo congiunto, "forse da me" e da chiunque è l'ayatollah.



Secondo il presidente Usa in Iran è in corso un cambio di regime. "Abbiamo distrutto il regime iraniano, non ci minaccia più – ha detto Trump – gli Stati Uniti hanno ucciso tutti i leader dell'Iran".



"Ho messo in pausa gli attacchi contro le centrali elettriche dell'Iran. Mi auguro di non doverlo fare – ha detto Trump –. Spero che troveremo un accordo".



"Stavolta l'Iran fa sul serio con i negoziati – ha assicurato il presidente Usa –. Tutta la mia vita è stata un negoziato e con l'Iran abbiamo negoziato a lungo, ma stavolta l'Iran fa sul serio", ha aggiunto il presidente americano precisando che i colloqui si sono volti "la notte scorsa e quella prima".



"Oggi ho parlato con Trump – ha dichiarato Benjamin Netanyahu in un video –. Lui ritiene che ci sia la possibilità di sfruttare i grandi successi dell'Idf e dell'esercito statunitense per realizzare gli obiettivi di guerra previsti dall'accordo, un accordo che tutelerà i nostri interessi vitali. Allo stesso tempo, continuiamo ad attaccare sia l'Iran che il Libano. Stiamo annientando il programma missilistico e nucleare e continuiamo a infliggere gravi danni a Hezbollah. Solo pochi giorni fa abbiamo eliminato altri due scienziati nucleari e la mano è ancora tesa. Tuteleremo i nostri interessi vitali in qualsiasi situazione".



















Condividi

```