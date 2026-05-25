Iran, Trump: nessuna fretta, ma i negoziati procedono in modo costruttivo

(Teleborsa) - Un accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto, riaprire lo Stretto di Hormuz e ottenere da Teheran la rinuncia alle scorte di uranio altamente arricchito sarebbe vicino. È quanto riferiscono fonti regionali citate dall'Associated Press. Il presidente Donald Trump ha però smorzato i toni, affermando di aver detto ai suoi rappresentanti di "non avere fretta di concludere un accordo".



Sul suo social Truth Social, Trump ha descritto i negoziati come "in corso in modo ordinato e costruttivo", aggiungendo che il rapporto con l'Iran si stava facendo "molto più professionale e produttivo". In un secondo post, ha sottolineato che i colloqui stanno "procedendo bene", respingendo le critiche di alcuni repubblicani che chiedevano un approccio più duro verso Teheran. Trump ha inoltre ribadito che il blocco navale dei porti iraniani "rimarrà in pieno vigore fino a quando un accordo non sarà raggiunto, certificato e firmato".



Sul fronte diplomatico, secondo quanto riportato da Bloomberg, il capo delle forze armate pakistane Asim Munir, principale intermediario tra le parti, ha riferito alla Cina che un accordo è "vicino all'essere raggiunto".



Nel frattempo, una delegazione iraniana guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf si è recata a Doha per consultazioni con le autorità del Qatar. Al gruppo partecipava anche il governatore della banca centrale iraniana, Abdolnaser Hemmati, per discutere lo sblocco dei fondi iraniani congelati.

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