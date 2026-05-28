MO: Teheran svela bozza di accordo. Il gelo di Trump

negoziati ancora sull'altalena

(Teleborsa) - Vanno ancora sull'altalena nei negoziati tra Usa e Iran, con quelle che appaiono come tattiche per alzare la posta in gioco e portare a casa condizioni migliori.



L'ultima mossa l'ha fatta Teheran con la tv di Stato che ha rivelato la bozza del memorandum d'intesa, sostenendo che prevede il ritiro delle forze militari americane dalle aree limitrofe alla Repubblica islamica e la revoca del blocco dei porti iraniani in cambio della riapertura del traffico commerciale nello Stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese.



Secondo l'emittente, Teheran continuerebbe a gestire il transito delle navi nello Stretto in collaborazione con l'Oman, oltre a ispezionare le navi e a imporre tariffe di servizio, fatta eccezione per le navi militari. Inoltre, se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'Onu.



Una notizia "falsa", "nessuno dovrebbe credere a ciò che diffonde la televisione di Stato iraniana", ha smentito subito la Casa Bianca, senza indicare però a quali dettagli si riferisse, ma assicurando che i colloqui "stanno procedendo bene" e che il presidente ha reso chiare le sue "linee rosse". Subito dopo è intervenuto lo stesso Donald Trump, presiedendo una riunione di governo alla Casa Bianca: "L'Iran è molto determinato, desidera fortemente raggiungere un accordo. Finora non ci è riuscito... noi non siamo soddisfatti, ma lo saremo. O lo saremo, oppure dovremo semplicemente portare a termine il lavoro", ha messo in guardia nuovamente,

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