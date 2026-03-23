Milano 23-mar
43.190 +0,81%
Nasdaq 23-mar
24.189 +1,22%
Dow Jones 23-mar
46.208 +1,38%
Londra 23-mar
9.894 -0,24%
Francoforte 23-mar
22.654 +1,22%

Vola a New York Norwegian Cruise Line Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Vola a New York Norwegian Cruise Line Holdings
Rialzo per la principale compagnia di navigazione, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,21%.
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