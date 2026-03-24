Milano 23-mar
43.190 0,00%
Nasdaq 23-mar
24.189 +1,22%
Dow Jones 23-mar
46.208 +1,38%
Londra 23-mar
9.894 0,00%
Francoforte 23-mar
22.654 0,00%

Borsa: Rally per Tokyo (+2,07%)

Il Nikkei 225 apre a 52.582,96 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per Tokyo (+2,07%)
Ottima performance per il principale indice azionario giapponese, che passa di mano con un forte guadagno del 2,07%, a quota 52.582,96 in apertura.
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