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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (+0,13%)
Ibex 35 termina le contrattazioni a 16.910,2 Euro
In breve
,
Finanza
24 marzo 2026 - 17.53
Chiude sulla parità Madrid, che propone sul finale un +0,13% e archivia gli scambi a 16.910,2 Euro.
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