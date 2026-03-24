Milano 17:35
43.370 +0,42%
Nasdaq 19:58
24.064 -0,52%
Dow Jones 19:58
46.251 +0,09%
Londra 17:40
9.965 +0,72%
Francoforte 17:35
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Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,23%

Il CAC40 termina gli scambi a 7.743,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,23%
Parigi allunga timidamente il passo dello 0,23% e chiude a 7.743,92 punti.
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