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Borsa: Si concentrano le vendite sul Dow Jones, in calo dello 0,24%

Il Dow Jones apre a 46.099,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Si concentrano le vendite sul Dow Jones, in calo dello 0,24%
L'indice dei colossi americani segna un ribasso dello 0,24%, a quota 46.099,86 in apertura.
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