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Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Media
L'Indice del settore Media europeo perde lo 0,75%, continuando la seduta a 232,83 punti.
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