Francoforte: andamento negativo per Hensoldt

(Teleborsa) - Composto ribasso per Hensoldt , in flessione del 2,84% sui valori precedenti.



L'andamento di Hensoldt nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Hensoldt , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 71,32 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 72,97. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 70,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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