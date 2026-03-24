Francoforte: calo per Nemetschek

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Nemetschek , con una flessione del 3,13%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nemetschek , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 67,47 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 66,02. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 65,53 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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