Francoforte: si concentrano le vendite su Nemetschek
(Teleborsa) - Rosso per Nemetschek, che sta segnando un calo dell'1,81%.
La tendenza ad una settimana di Nemetschek è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Nemetschek. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Nemetschek evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 63,35 Euro. Primo supporto a 61,65. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 61,05.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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