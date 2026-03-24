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/ Francoforte: calo per Nemetschek
Francoforte: calo per Nemetschek
Migliori e peggiori
,
In breve
24 marzo 2026 - 09.50
Rosso per
Nemetschek
, che sta segnando un calo del 3,13%.
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