Francoforte: nuovo spunto rialzista per Basf
(Teleborsa) - Avanza la compagnia chimica, che guadagna bene, con una variazione del 2,50%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Basf rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 47,56 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 48,36. Il peggioramento del leader mondiale nel settore chimico è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 47,06.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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