Francoforte: nuovo spunto rialzista per Basf

(Teleborsa) - Avanza la compagnia chimica , che guadagna bene, con una variazione del 2,50%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Basf rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 47,56 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 48,36. Il peggioramento del leader mondiale nel settore chimico è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 47,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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