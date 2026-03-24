Francoforte: positiva la giornata per Beiersdorf
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia di prodotti per la cura della persona, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Beiersdorf più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico della società tedesca che controlla il marchio Nivea mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 73,18 Euro con area di resistenza individuata a quota 74,42. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 72,36.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```