Francoforte: nuovo spunto rialzista per Beiersdorf

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia di prodotti per la cura della persona , che lievita dell'1,98%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il DAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Le implicazioni tecniche complessive di Beiersdorf evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 72,47 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 73,55. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 71,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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