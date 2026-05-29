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Francoforte: giornata depressa per Bayer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Bayer
Si muove verso il basso la compagnia chimico-farmaceutica, con una flessione del 3,73%.
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