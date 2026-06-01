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Francoforte: positiva la giornata per Commerzbank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Commerzbank
Apprezzabile rialzo per la banca tedesca, in guadagno del 2,19% sui valori precedenti.
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