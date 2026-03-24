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Francoforte: scambi in positivo per Basf
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24 marzo 2026 - 13.00
Avanza la
compagnia chimica
, che guadagna bene, con una variazione del 2,50%.
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