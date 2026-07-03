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Francoforte: scambi in positivo per Siemens

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per Siemens
Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia elettronica tedesca, con una variazione percentuale del 2,17%.
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